منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد عبدالعزيز

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06A

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-١٥)

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