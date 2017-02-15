طرح الدفعة الثانية من مشاريع وزارة الإسكان 2017 (وافي) – وزارة الإسكان
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-١٥)
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طرح الدفعة الثانية من مشاريع وزارة الإسكان 2017 (وافي) - وزارة الإسكان
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