دعوة عامة لزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة 31 – الجنادرية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-١٥)

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