مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث

لقي شخصان مصرعهم، فيما أصيب آخرين من عائلة واحدة في حادث مروري مأساوي شهده طريق الرياض – القصيم السريع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً أمس عند الساعة 23:16 يفيد بوجود حادث سيارة لعائلة ارتطمت سيارتهم الفورد بشاحنة من الخلف بطريق القصيم الرياض السريع قبل كوبري الشماسية باتجاه الرياض.

وأشار إلى مباشرة الفرق الاسعافية للحادث على الفور مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص و التعامل مع أربع حالات بالموقع منها حالتين وفاة، وحالتين متفاوتة الخطورة.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقل جميع الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال علاج المصابين.