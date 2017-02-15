نوكيا تعيد إطلاق هاتفها الـ 3310

تعتزم شركة “إتش إم دي” المصنعة لهواتف نوكيا، إعادة طرح هاتف “نوكيا 3310″ الذي تم إطلاقه أول مرة، قبل 17 سنة، بميزات تقنية بسيطة، وحظي بمكانة مفضلة لدى مستخدميه بفضل صلابته وقوة بطاريته.

ومن المرتقب أن تعلن شركة “إتش إم دي” عن النسخة العصرية من “نوكيا 3310″، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، ببرشلونة، نهاية فبراير الجاري.

وبحسب ما نقل موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن ثمن الهاتف سيقارب 63 دولارا، لكن موعد وصوله إلى الأسواق لم يعرف بعد.

وإلى جانب “الهاتف الجبار” الذي عرف بصلابته الاستثنائية، ستقوم الشركة بإطلاق هاتفين جديدين هما “نوكيا 3″ و”نوكيا 5″، يعملان بنظام أندرويد 7.0 نوغا، بسعر يناهز 160 دولارا.