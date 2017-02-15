القيادة تهنئ رئيسة ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية ليتوانيا، السيدة داليا غرباوسكايتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة غرباوسكايتي، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة غرباوسكايتي، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كذلك؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيسة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.