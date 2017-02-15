لقي وافد من الجنسية الآسيوية مصرعه جراء مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص باستخدام الحجارة في مكة المكرمة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي بأن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً يتضمن مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص وذلك باستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم.

وبانتقال رجال الضبط الجنائي من مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع اتضح أن المتوفى من جنسية آسيوية تعرض لإصابة بالرأس.

وأشار القرشي إلى أن دوريات الأمن تمكنت من ضبط المتهمين وهم من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لجهة الإختصاص.