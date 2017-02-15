6 قتلي بهجوم انتحاري شمال غرب باكستان

لقي 6 أشخاص بينهم أربعة جنود مصرعهم وأصيب آخرون بهجوم انتحاري وقع اليوم في مقاطعة مهمند القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن مهاجمين انتحاريين حاولا التسلل إلى مجمع المقرات الحكومية في “غلني” كبرى مدن مقاطعة مهمند، حيث تمكن أحدهما من تفجير نفسه في المدخل الرئيسي للمجمع، بينما تمكن رجال الأمن من القضاء على الانتحاري الآخر.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت حملة تمشيط مكثفة للبحث عن أي عناصر على صلة بالانتحاريين.

من جانبها أوضحت مصادر الإدارة الحكومية في “غلني” أن قوات الأمن كانت في حالة تأهب بعد تلقيها معلومات استخباراتية كشفت عن تسلل انتحاريين اثنين من أفغانستان إلى المنطقة.