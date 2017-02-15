التحقيق في رفض حرس الحدود إنقاذ عائلة عالقة بالوحل

شكلت المديرية العامة لحرس الحدود، لجنة من المديرية بالرياض لتقصي الحقائق حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن احتجاز عائلة سعودية مكونة من أب وأم وأربعة أطفال، لأكثر من 5 ساعات في ظل عدم تجاوب الدفاع المدني وحرس الحدود معه بعد أن علقت سيارته بمنطقة طينية.

وقالت المديرية في بيان لها: إن مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، وجه بتشكيل لجنة من المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض تتوجه غدًا لتقصي الحقائق حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى عن تأخر إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية بالقرب من رأس أبو علي بمحافظة الجبيل.

وكانت العائلة في رحلة برية بالقرب من جزيرة بوعلي شمال الجبيل الصناعية بعد ان غرزت سيارتهم في منطقة رملية لأكثر من ٥ ساعات والعائلة شبه محتجزة في جزيرة ابو علي شمال الجبيل الصناعية.

حيث ذكر الأب أن حرس الحدود أبلغوه بأنهم لا يملكون معدات لمثل هذه الحالات وعليهم إبلاغ الدفاع المدني، والدفاع أبلغه بأن المنطقة تقع بالقرب من حرس حدود وعليه التواصل معهم.