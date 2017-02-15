وفاة السفير الإماراتي في أفغانستان

توفي سفير الإمارات في أفغانستان، جمعة محمد عبدالله الكعبي، الأربعاء متأثراً بجراح أصيب بها في اهجوم ارهابي يوم 10 يناير.

وكان السفير ومجموعة من الدبلوماسيين الاماراتيين قد تعرضوا لاعتداء إرهابي في دار الضيافة لوالي قندهار، نجم عنه مقتل نخبة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

يذكر أن زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار الشهر الماضي أتت في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات.

وكان ذلك بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق الوكالة الرسمية.