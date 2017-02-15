أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تقصير الهيئة في التنبيه عن أمطار أبها يوم أمس الثلاثاء عارٍ عن الصحة، مفيدة أن المعلومات التي وفرتها الهيئة عن الحالة الجوية التي تتأثر على منطقة عسير كانت كافية وبوقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر لها.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها قد بدأت بالتنويه عن الحالة في تقريرها يوم الاثنين الموافق 16/5/1438ه الذي أشار بوضوح إلى أمطار غزيرة على منطقة عسير (مرفق التقرير)، وحيث تابعت الهيئة دورها في تتبع الحالة الجوية وتقديم التنبيهات اللازمة حيالها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار خطة التنسيق في حالة الظواهر الجوية , حيث تمرر الهيئة معلوماتها لأكثر من 16 جهة حكومية معنية بالتعامل ميدانياً حيث ورد التنبه على منطقة عسير يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحاً تلاه تنبيه متقدم عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء على (خميس مشيط ،أحد رفيدة ،أبها والأجزاء المجاورة لها ) وقد كان وصف الحالة في التنبيه المتقدم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان السيول (مرفق).

ثم أصدرت الهيئة وعبر تنبيه متقدم عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء على (أبها وخميس مشيط وقيان وسراة عبيدة ومريخة ) وقد وصفت الحالة بأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأكدت الهيئة أنها حريصة كل الحرص على أداء مهامها على أكمل وجه وتقديم المعلومات المتعلقة بالطقس وفقاً للخطط المتبعة في ذلك وجدولها الزمني، مهيبة بدور الإعلام الهام في نقل الحقائق التي تساهم في تنوير الجمهور وتحقيق الأهداف المرجوة والتي تخدم الصالح العام.