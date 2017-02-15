فاطمة العماني خبيرة تجميل احترفت في سن الثالثة عشرة

نجحت خبيرة التجميل و الفنانة التشكيلية فاطمة العماني خريجة معهد اللغات، في توظيف موهبتها بالفن التشكيلي بتطوير مهنتها في الميك آب والديكور، لترسم وجوه النساء رسما يحيلهن للوحات فنية تذهل كل من يراها، العماني تحدثنا عن حكايتها مع موهبة الرسم فتقول بدأت علاقتي بالفن التشكيلي منذ الصغر، فبدأت الرسم بالقلم الرصاص، ثم الرسم على اللوحة، ثم تطبيق ما ارسمه على نفسي وأخواتي الصغيرات، في محاولة ناجحة لتحويل الوجة إلى بورترية بملامح وعلامات بارزة اعتمدتها كمجسم أتفنن في تشكيله بالألوان، ومن سن 13 كان الاحتراف عنواني، متحديةً الصعوبات التي واجهتني، وأهمها كيفية تنظيم الوقت بين الدراسة والعمل، بالإضافة لعائق عدم توفر الماده، فقد كنت أحتاج لرأس مال كبير لتحقيق طموحي بأن يكون لدي مركز تجميل كبير على مستوى المملكة، متخصص في كل مجالات الجمال والصحة للمرأة السعودية، ولكن بفضل من الله ودعم من أسرتي وزوجي، تجاوزت الصعاب.

وحققت نصف المشوار واطمح إلى تحقيق حلمي الكبير ببناء كلينك خاص، ولا زلت اطمح لأن أصل إلى العالمية في مجالي كخبيرة تجميل، وحول المستوى الذي حققته المرأة السعودية العاملة في هذا المجال أكدت العماني أن المرأة السعودية صاحبة ذوق وفن وتستحق دعم أكثر لتبدع، فكلُّ ما تفتقده هُو الثقة والدعم مَن المجتمع وإتاحة المجال لها لتبدع في مجالها بدون قيود.

وحول موضة 2017 في الميك أب أكدت العماني بأن الموضة الجديدة التي ستكون في الصدارة هي الماكياج المميز الغامق البارز بالكحل و الروج.