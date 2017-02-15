بــومجداد: الخط العربي يتميز بارتباطه بالإسلام واللغة

قال الخطاط عباس بن علي بومجداد إن الخط العربي يتميز بارتباطه الوثيق بالدين الإسلامي بشكل خاص واللغة العربية ذات الخصوصية والمميزات الكثيرة التي لا تتوفر في بقية اللغات وبالتالي اكتسب منهما الكثير في تكوين شخصيته وتنوعه وهيبته و قدسيته أيضا.

وقال بومجد في حوار لصحيفة “الشرق”: إن طبيعة وخصوصية “حروف” اللغة العربية و تميزها بالترابط، رغم تنوع الخطوط التي تكتب بها. كما انه يتميز بالقابلية الكامنة للتجديد و المواكبة في كل العصور و ايضا دخوله كعنصر اساسي في جميع الفنون الاسلامية، و من دلائل ذلك انتشار فعاليات المسابقات و المعارض و الانشطة المختلفة لفن الخط العربي والذي لا نجده في بقية الخطوط الأخرى.