إنقاذ حياة مريض تمزق حجابه الحاجز بمستشفى الملك فهد

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بفضل الله من إنقاذ حياة مريض عقب تعرضه لحادث سير مروري في عملية جراحية إستغرقت ثلاث ساعات .

وكان المريض قد تعرض إلى إصابة شديدة في منطقة الصدر تسببت بتمزق الحجاب الحاجز حيث بلغ طول التمزق ٢٠ سم وتدخل أطباء قسم جراحة الصدر وفريق آخر من استشاريين الجراحة العامة حيث أجريت عملية جراحية للمريض وقد تم ترميم التمزق وإصلاحه وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح حيث استقرت حالة المريض وهو يخضع الآن لخطة علاجية من قبل الأطباء المعالجين.

من جانب آخر، بلغ عدد الساعات التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ٤٠٦ ساعة تعليم طبي مستمر خلال الربع الأول من العام الحالي بإدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان.

واستفاد من هذه الساعات التدريبية عدد ٥٢٨٦ متدرب الممارسين الصحيين من جميع التخصصات الطبية والفنية بصحة جازان.

يذكر أن مركز تطوير المهارات الفنية بإدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان حظي مؤخراً باعتماد عدد من الدورات الفنية التخصصية في التعامل مع الإصابات المتقدمة واسعاف الحالات الطارئة من قبل الجمعية الأمريكية للجراحين وجهات الاعتماد المعترف بها، وذلك بهدف رفع كفاءة وأداء الممارسين الصحيين وتدريب وتأهيل العاملين بأقسام الطوارئ والجراحة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.