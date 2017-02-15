الإطاحة بمصنع خمور في مزارع الجبيل

تمكنت دوريات قوة الطوارئ للمجاهدين التابعة للمنطقة الشرقية فجر هذا اليوم من ضبط على مصنع خمور بمزارع الجبيل يحتوي على 30 برميل سعة 1000 لتر من مادة الخمور و 28 جركل سعة 25 لتر معبئة من مادة العرق المسكر جاهزة للتوزيع وكذلك على عدد تسعة براميل لتقطير و25 اسطوانه غاز ومواد خاصة بتصنيع الخمور.

يديره ثلاثة اشخاص ( بنغلاديشي ويمنيان بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 35900 ريال ) كما وجد أيضاً بالمزرعة عدد خمسة اثيوبيين مجهولين الهوية وكذلك يمني وثلاثة من الجنسيه البنغلاديشيه من مخالفي نظام الاقامة والعمل وقد تم تسليمهم لشرطة الجبيل .