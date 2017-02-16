عبدالرحمن العليان
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رساله من تحت الماء .
إنّي أغرق ، إني أغرق، إنّي أغرق ،، مع تحيات الراحل العندليب الأسمر.
مشاريع مغاريف للتصاريف أحسن يا معوّد .
هذي شواطئ أَمْ جنوب قال وغني فنّان العرب أنا أغرق من أهل الجنوب .
يعني نقول إذا كنت رايح الجنوب خذ معاك طوق نجاه لتعود سالما للشمال .
يعني ما أحد يقول يا مطره حطي حطي على قِرِيِعَةْ بنت اؤختي .
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رساله من تحت الماء .
إنّي أغرق ، إني أغرق، إنّي أغرق ،، مع تحيات الراحل العندليب الأسمر.
مشاريع مغاريف للتصاريف أحسن يا معوّد .
هذي شواطئ أَمْ جنوب قال وغني فنّان العرب أنا أغرق من أهل الجنوب .
يعني نقول إذا كنت رايح الجنوب خذ معاك طوق نجاه لتعود سالما للشمال .
يعني ما أحد يقول يا مطره حطي حطي على قِرِيِعَةْ بنت اؤختي .