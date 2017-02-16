«أمانة الشرقية» تسحب 1.6 مليار جالون من مياه الأمطار إلى الخليج في يومين

بلغت 1.6 مليار جالون (6.3 ملايين م3) كميات الامطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج العربي عبر محطات تصريف مياه الأمطار في المنطقة الشرقية، والفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، كما بلغت كمية الأمطار 175 ملم تقريباً خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أنه جرى في وقت ذروة هطول الأمطار تشغيل جميع محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام التي يبلغ عددها 43 محطة بكامل طاقتها التصريفية «420 ألف م3/ساعة»، بما فيها محطات الضخ في الأنفاق، مشيراً إلى أن مشاريع تصريف مياه الأمطار لحاضرة الدمام تغطي ما نسبته 57%، فيما بلغت نسبة تصريف مياه الأمطار وسط الدمام 90%، في حين أن هناك عديداً من المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية لتصريف مياه الأمطار بالحاضرة وكافة المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وقف على غرفة العمليات لمتابعة أعمال الفرق الميدانية خلال هطول الأمطار والتأكد من الخطط الموضوعة، مشيراً إلى أن هناك متابعة ميدانية من قبل قيادات الأمانة لأعمال تصريف مياه الأمطار وشبكات تصريف تغطي مناطق وأحياء الشرقية، وكذلك الفرق الميدانية.

كما لفت إلى أن الأمانة استنفرت طاقاتها وقدراتها الفنية والبشرية في وقت مبكر تأهباً لأي طارئ قد يتسبب جراء هطول الأمطار، مؤكداً أن جميع محطات تصريف الأمطار في حاضرة الدمام عملت بكامل طاقتها التصريفية، كما هو مخطط لها مسبقاً، وكذلك الآليات التي تملكها الأمانة، والموزعة في جميع مناطق حاضرة الدمام، ساعدت في تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية عن طريق المقاولين والفرق المساندة والميدانية.

وبين الصفيان أن الأمانة تعاملت مع جميع البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الأمطار عبر الخدمة التفاعلية مركز «بلاغاتي 940»، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مما أسهم في إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار، قائلاً إن المركز استقبل خلال الثلاثة أيام الماضية 311 بلاغاً لتجمع مياه الأمطار تم التعامل معها ومعالجة أغلبها، مشيراً إلى أن الاختبارات التي أجريت لكافة المضخات وشبكات التصريف في الأنفاق والطرق والميادين وكافة الأحياء لتصريف مياه الأمطار أثبتت نجاحها من خلال الخطة التي أعدتها الأمانة خلال موسم الأمطار، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من مشاريع تصريف مياه الأمطار جارٍ العمل على إنجازها حاليا في الأحياء الجديدة، وأن الأمانة تتواصل مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة الأحوال الجوية وتقديم المعلومة المتوافرة لديها مبكرا قدر الإمكان.

وحثت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالتعليمات وعدم المخاطرة في الشوارع والطرقات وقت هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم، كما تهيب الأمانة في حال وجود أي ملاحظة الاتصال على 940 وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)