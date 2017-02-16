حديث الأطباء
حسن الخضيري
كثرت الديوك وفسد الليل
ازداد تشكيل المجالس واللجان والهيئات وأحدثها في المجال الصحي المجالس الاستشارية للمدن الطبية، وبغض النظر عن جهلي الإداري، وفقري المالي، ومن مبدأ «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» و «يا جاري خليك في حالك وأنا في حالي» وكغيري من المنتمين للمدن والقرى والهجر الصحية لن أسأل عن ماهية هذه اللجان؟ ما عملها؟ وصلاحياتها؟ وهل تتعارض مع إدارة المدينة؟ وإن حصل تعارض فمن صاحب القرار؟ وهل القرار حسب الحاجة الصحية أم الوضع المالي؟ وماذا سيبقى للإدارة الأصلية من صلاحيات وقرارات؟ أم إنها كبش فداء في وجه المدفع عند النوائب، المصائب والكروب، المهم ما علينا فمن تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه.
سمعنا عن قرار هيئة سوق المال بتغريم إحدى الشركات سعيا لإيقاف المخالفات والتجاوزات، وخدمة المستفيدين من السوق، لن أدخل في الدهاليز لجهلي العلمي بها ولفقري المالي وفخري بأنني من المديونين في الأرض! لكن الخبر أعجب الصديق عبدالله التميمي (ربما يعاني من تقصير الخدمات الصحية ومن ضحايا الأسهم) فاقترح إنشاء هيئة الرقابة الصحية تدخل تحت مظلتها هيئة التخصصات الصحية، الضمان الصحي، هيئة الغذاء والدواء، ومؤسسات الجودة وقبل ذلك القطاعات الصحية المختلفة دون تميز أو محاباة، وتتولى مهام مراقبة خدمات المستشفيات الأهلية والحكومية وإصدار وتجديد التراخيص الطبية للشركات والمؤسسات الطبية وإعادة النظر في تراخيص مزاولة مهنة الطب والتمريض للأطباء والممرضين بشكل دوري وتحال إليها جميع الشكاوى وطلب التعويضات المرفوعة على المنشآت الطبية الحكومية والأهلية والشكاوى المرفوعة على شركات الأدوية وشركات التأمين الطبي والشكاوى المرفوعة على الأطباء بسبب الأخطاء الطبية وتستضيف من كل الجهات ذات العلاقة بالرقابة الطبية بالمؤسسات الحكومية والأهلية. وأقول يا أبا زياد إذا كثرت الديوك فسد الليل.
قول علي قول
اذا كثرت الدّيوك انحش(اشرد) لهلك او يمم يم تبوك إللّي كان يقال عنها رمان ملحه(نكته) إذا رمت تبوك تبيع اؤمك وأبوك ليش ؟ ما حددوا ،، وهناك ما يسمّى بديوك الجن يا د.حسن على ما أظن لديهم إخلاص وشفافية في أَذًى البشرية بالذات المتخلفه تلقاها مرتعاً لهم حيث يكثر من يتفلون في الماء ليُشْرَب في والوجه ليمسح مثل كريم وارد باريس ماركة كرستنديور، ويدعون بالرّاقين وليس من الراقين (المتطورين) بل المشعوذين المتكسبين باسم الدِّين ولاّ المستحسن يكون علاجهم بالعنبر والبخور مجاناً لوجه الله ولكن ديوك الجن تؤذِن سموع الضعفاء في أيمانهم فيلجؤون للرقاة الله يغنيهم من فضله ومن جيوب الطيبين الجهلاء وأحيان هناك متعلمين ومثقفين قال يا هم ليلي ماعلينا علي ما أظن إذا كثُرت الدّيوك فلا احد ينام الليل كونه كلما إذن ديك بعده بشوي صاع ديك آخر وهكذا طوال الليل فلا الكلاب تسكت عن النباح ولا يعرف لليل صباح ونضل ندور مع حكاوي حكواتيه الف ليلي وليله ولا نوم متاح كما تصيح الحكواتية بالقول وقد اصبح الصّباح واذّن الديك وصاح يا صاح(يا رفيق)،
آخر الكلام:
إذا أردت أن تنقضي وتنهي موضوعان او مشكلة ما في اي جهاز او قطاع ما عليك إلاّ ان تشكل له لجنه .
السلام عليكم
قدر الشراكه مايفوح
عندما يتولى الطبخة شخص ما ويتدخل غيره في الطبيخ
فسيكون الملح زائداً إن لم يوضع سكر عوضاً عنه
وستتسبب الطبخة بما لايحمد عقباه لمتناوليها
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الادارة هي اتخاذ القرار وهي من اصعب مايواجه المديرين
فإن سلب ذلك منهم فلا حاجة لهم
الا اذا مانوا ممن تناولوا شيئاً من الطبيخ يستلزم علاجهم