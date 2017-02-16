تنطلق اليوم عروض فريق الصقور السعودية في سماء مهرجان الغضا 38 في محافظة عنيزة، في إحدى الفعاليات المميزة التي يقدمها المهرجان لزواره. وستتواصل العروض لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وقال المشرف على المهرجان عبدالله الشمسان إن فريق العمل أعد ترتيبات خاصة لهذه المناسبة، لضمان راحة العدد الكبير المتوقع للزوار. مقدماً شكره وتقديره إلى القائمين على فريق الصقور لمشاركتهم دعماً للسياحة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي الثانية للصقور.
انطلاق عروض «الصقور السعودية» في مهرجان الغضا
تنطلق اليوم عروض فريق الصقور السعودية في سماء مهرجان الغضا 38 في محافظة عنيزة، في إحدى الفعاليات المميزة التي يقدمها المهرجان لزواره. وستتواصل العروض لمدة ثلاثة أيام متتالية.
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