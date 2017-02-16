استقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بمكتبه أمس بديوان الإمارة، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للهيئة.
ورحب أمير الشرقية برئيس الهيئة والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية وجود مثل هذه الهيئات المهنية التي تسهم في الارتقاء بمهنة المقاولين والعاملين فيها. وأضاف أن النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا ولله الحمد تتطلب من الهيئة مواكبة هذا النمو وتضع أمامها مهام ومسؤوليات يتوجب عليها القيام بها على أكمل وجه.
وأكد على أهمية الارتقاء بعمل المقاول السعودي من خلال الهيئة ليكون مشاركاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية، وإيجاد البيئة التي تحفزه على الإبداع والابتكار لخدمة مجتمعه هي إحدى المهام التي على الهيئة أن تبذل فيها جهداً مضاعفاً، مثمناً جهود الهيئة في تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف أنحاء المملكة.
الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة السعودية للمقاولين
استقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بمكتبه أمس بديوان الإمارة، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للهيئة.
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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة السعودية للمقاولين
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