وكيل إمارة عسير يعزِّي أسرة الطالب الأحمري

قدم وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، في اتصال هاتفي أمس، التعازي والمواساة لذوي الطالب نواف بن محمد الأحمري الذي وافته المنية إثر السيول التي شهدتها مدينة أبها أمس الأول. وسأل الجريش الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقد عبر ذوو الطالب عن شكرهم وتقديرهم لوكيل إمارة المنطقة على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم الذي كان له الأثر البالغ في تخفيف مصابهم، مثمنين حرص القيادة الرشيدة على متابعتها الدائمة لكل ما يهم المنطقة وأبنائها. وكانت جموع غفيرة من المصلين قد أدت عقب صلاة الظهر في جامع الراجحي بمدينة أبها أمس، صلاة الميت على الطالب نواف الأحمري، بحضور مدير مكتب التعليم في أبها الدكتور فايز الأسمري، وعدد من منسوبي التعليم بأبها.
وكيل إمارة عسير يعزِّي أسرة الطالب الأحمري
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