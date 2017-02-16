أمير جازان يدشن 77 مشروعاً تعليمياً بتكلفة 658 مليون ريال

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حفل تدشين 77 مشروعاً تعليمياً في المنطقة، سيستفيد منها أكثر من 19525 طالباً وطالبة، بتكلفة مالية 658.398.985 ريالاً، وستساهم هذه المشاريع في الاستغناء عن 54 مبنى مستأجراً قيمة استئجارها 62.209.76 ريالاً سنوياً.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة عيسى الحكمي في الحفل الخطابي، إن الطموح لا حد له، وأن الآمال في وطننا العظيم تتحول إلى واقع نعيشه، وتطوير نلمسه، وإنجازات نباهي بها، لذا لم يكن البحر عائقاً في جازان عن إيصال التعليم إلى جزرها، ولا الجبال مانعة لمعانقة مشاريع التعليم العملاقة سماءها وقممها، وهكذا هي جازان برعاية أميرها تواصل عشقها للتنمية والتطوير، وتجعل من التعليم طريقها الأول لتحقيق الآمال والطموحات. ثم شاهد الحضور بعد ذلك عرضاً مرئياً عن المشاريع التعليمية الحديثة التي دُشنت، بعدها ألقى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كلمة، أشار فيها إلى مشاريع أخرى يجري تنفيذها حالياً، وعددها 82 مشروعاً مدرسياً، وعند اكتمالها ستصل نسبة المباني الحكومية إلى 89.55%. وأرسل الوزير تحية إجلال وتقدير لأبطالنا البواسل الذين يذودون عن الدين والوطن على امتداد الشريط الحدودي شريط العزة والشرف والإباء، «هناك حيث لا حبر إلا الدم الطاهر، ولا قرطاس إلا التراب المقدس، حرسكم الله أيها الأبطال وحماكم من شر الأشرار ومكر الأعداء». وبيَّن أنه فخور وهو يقف اليوم في مكان اختلطت فيه رائحة الحبر برائحة البارود، وتمازجت فيه لوحات الإبداع والفداء، والكل فخور بأنه من جند سلمان في المدرسة، وفي الميدان. وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة جازان وكلاء وزير التعليم، وعدداً من الجهات الخدمية والأمنية، ومحافظي المحافظات في منطقة جازان نظير تقديمهم التسهيلات والدعم في بناء المشاريع المدرسية الجديدة، كما تسلم أمير جازان ووزير التعليم هدية خاصة من إدارة التعليم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)