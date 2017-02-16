«أمانة الأحساء»: خطوات نهائية لتدشين مشروع تقاطع طريقَي الملك فهد - عين نجم

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة تعمل حالياً على الخطوات النهائية لتدشين المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق عين نجم، الذي تم تنفيذه بكلفة 131 مليون ريال، ويحتوي على ميدان سفلي وآخر علوي مرتبط بأربعة جسور في كافة الاتجاهات.

وقال الملحم إن إطلاق الحركة المرورية للجسور المنفذة لهذا التقاطع الحيوي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي ستصبح حركة المركبات وفقاً للخطة المعتمدة على 7 عناصر هي:

أولاً: للقادمين من طريق عين نجم، حيث مجمع الدوائر الحكومية والمتجهون للرياض أو وسط الهفوف والمبرز والدمام سيسلكون الجسر العلوي أعلى خطوط السكة الحديدية، ويمكن استخدام طريق الخدمة بثلاث حارات للراغبين التوجه إلى عدد من مقرات القطاعات الحكومية أو الذين ينوون العودة باتجاه طريق عين نجم عبر أسفل الجسر الذي يحتوي على 3 حارات التفاف.

ثانياً: سيكون مسار القادمين من الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق عبر الميدان الأرضي من خلال طريق الخدمة ذي المسارات الثلاثة الثلاثة للراغبين بالتوجه إلى وسط الهفوف والمبرز أو الدمام أو محطة القطار، وأما المتجهون لمجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

ثالثاً: سيكون مسار القادمين من طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز «الديوان سابقاً» باتجاه التقاطع عبر الميدان الأرضي وطريق الخدمة ذي المسارات الثلاثة للراغبين التوجه إلى وسط الهفوف أو الرياض أو الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله أو الدمام، أما قاصدو مجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

رابعاً: القادمون من طريق الرياض جنوب التقاطع سيسلكون الميدان الأرضي عبر طريق الخدمة ذي المسارات الثلاثة للراغبين التوجه إلى وسط الهفوف والمبرز أو الدمام أو محطة القطار أو الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله، أما المتوجهون لمجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

خامساً: القادميون من حي السلمانية الشمالية باتجاه وسط الهفوف والمبرز و الدمام فإنه سيتم إغلاق الإشارة الضوئية وهذا التقاطع «عند مستوصف منبر الهدى» حيث إن الحركة المرورية سيتم توجيهها يميناً باتجاه طريق الرياض مع إنشاء ميدان للمركبات الصغيرة فقط باتجاه الشمال تسهيلاً للحركة المرورية وتخفيفاً لازدحام المركبات عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرياض.

سادساً: للمركبات المتجهة جنوباً باتجاه شارع الرياض فسيتم إلغاء الإشارة الضوئية «عند مستوصف الهدى» وأيضاً للمتجهين باتجاه الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله فسيتم إلغاء الإشارة الضوئية الأخرى لتصبح الحركة انسيابية ودون توقف.

سابعاً: جميع المركبات الكبيرة من حافلات وشاحنات (يزيد ارتفاعها على 3 أمتار) تلزم المسار الأيمن وتستخدم طرق الخدمة فقط وتمنع من دخولها للجسر العلوي حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية في الميدان العلوي للجسر، حيث تم إنشاء لوحات عرضية لتحديد الارتفاع عند كل مطلع جسر وفي كل اتجاهاته.

من ناحيته، ذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، أن المشروع يعد من المشاريع المعمارية والمهمة والحيوية، إذ سيسهم في إيجاد الحلول المرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.وأشار مدير مرور الأحساء العقيد المهندس علي الزهراني، إلى ضرورة اتباع أنظمة السير في الخطوط الجديدة، التي تأتي ضمن استراتيجية العمل التكاملي بين المرور وأمانة الأحساء في فك الاختناقات المرور داخل المدن والعمل على سير المركبات بأساليب متطورة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)