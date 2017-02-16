«ترابط» تتوسَّع في إسكان المرضى مع مؤسسة بالحمر

أبرمت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى في المنطقة الشرقية «ترابط» أمس اتفاقاً جديداً مع مؤسسة سالم بالحمر الخيرية لتوفير عدد من الشقق الفندقية لإسكان المرضى، التي ستخدم المرضى المحوَّلين من مستشفيات الخبر والظهران. واشتمل توقيع الاتفاقية على عرض توضيحي لخدمات «ترابط»، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح اليوسف ونائبه زيد العيسى، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي مستشفيات الخبر المرجعية، ومنسوبي إدارة «ترابط». بدوره، أكد نائب المدير العام لمؤسسة سالم بالحمر، أحمد بالحمر، أن «ترابط» تمثل نموذجاً حياً لخدمة المرضى، مؤكداً أن الدعم جاء بناءً على حرص المؤسسة على خدمة المرضى المحتاجين، وامتداداً للدعم الخاص بـ «القطاع الثالث»، مشيراً إلى أن الدعم يصل إلى ربع مليون ريال سنوياً «تبرع عيني». من جانبه، قال اليوسف إن «ترابط» تقدم خدمات أخرى تتمثل في صرف الأجهزة الطبية التي بلغت تكلفتها المالية في العام الماضي قرابة 1.7 مليون ريال، كما تقدم خدمة التنقل التي توفر من خلالها على المريض الوقت والمال والجهد. وثمَّن الأمين العام والمدير التنفيذي لـ «ترابط» ناصر الزاهد لمؤسسة بالحمر الخيرية دورها الفاعل في دعم الجمعية، وحرص القائمين عليها في تجديد دعمها، وإيمانها بقيمة الخدمات المقدمة، وأهميتها للمرضى، ولفت إلى أن عدد الليالي التي قدمتها «ترابط» للمرضى من خلال خدمة السكن بلغ 19500 ليلة فندقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)