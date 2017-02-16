أقام نادي التنمية الأسرية الشبابي في محافظة الأحساء أمس الأول برنامجاً للأيتام بعنوان «جمعتنا حلوة» ضمن فعاليات مشروع «بكم نماؤنا»، بحضور 30 مستفيداً، وجمع بين الرياضة والمرح والترفيه والفائدة في آن واحد.
وعبر مدير معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب في الأحساء الدكتور فيصل الحليبي، عن شكره الجزيل لمؤسسة الملك خالد الخيرية على دعمها هذا المشروع، كما قدم شكره لكل مَنْ شاركهم في نجاح البرنامج.
«التنمية الأسرية» يلتقي الأيتام في «جمعتنا حلوة»
أقام نادي التنمية الأسرية الشبابي في محافظة الأحساء أمس الأول برنامجاً للأيتام بعنوان «جمعتنا حلوة» ضمن فعاليات مشروع «بكم نماؤنا»، بحضور 30 مستفيداً، وجمع بين الرياضة والمرح والترفيه والفائدة في آن واحد.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)
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