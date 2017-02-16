جامعة الفيصل تبدأ تسليم وثائق التخرج لخريجي الانتساب

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك فيصل بالأحساء عن مواعيد وإجراءات ومتطلبات تسليم وثائق التخرج لخريجي الفصل الدراسي الأول من برامج التعليم المطور للانتساب لعام 1437هـ-1438هـ من يوم الأحد المقبل لطلاب إدارة الأعمال، ويوم الخميس التالي لطلاب كليتي الآداب والتربية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن الدكتور عبدالله بن عبدالوهاب الفريدان، أن العمادة أتاحت تقديم خدمات إلكترونية جديدة للطلبة بهذه المناسبة تتمثل في: خدمات حجز موعد للحصول على الوثيقة، وخدمة التفويض الإلكتروني لولي الأمر للطالبات لتسلُّم الوثيقة بالنيابة عنها، وخدمة طلب إرسالها عبر «آرامكس»، بحيث تصله إلى العنوان الذي يريده داخل أو خارج المملكة، وخدمة إخلاء الطرف الإلكتروني، وخدمة الاستعلام عن صدور الوثيقة، حيث يستطيع الطالب الحصول على هذه الخدمات إلكترونياً دون عناء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠١) صفحة (٥) بتاريخ (١٦-٠٢-٢٠١٧)