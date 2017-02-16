النفط يتماسك بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط قليلاً أمس الأربعاء في تعاملات متقلبة بعدما أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية إلى مستوى قياسي بما غذى المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وتبدد جزء كبير من الأثر الناتج عن بيانات المخزونات الأمريكية بفعل إشارات في وقت سابق من الأسبوع على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين يبدون التزامًا بالخفض المتفق عليه في الإنتاج. كما تلقى النفط دعمًا من تراجع الدولار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بمقدار 9.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي أي بما يقترب من ثلاثة أمثال الزيادة المتوقعة لتصل إلى مستوى ذروة عند 518.2 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 259.1 مليون برميل بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتًا أو ما يعادل 0.4 % إلى 55.75 دولارًا للبرميل في التسوية بينما نزل الخام الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 53.11 دولارًا للبرميل.