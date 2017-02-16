انتحار إِفريقية بالمبرز

أنهت عاملة إِفريقية في العقد الثالث من العمر حياتها بمنزل كفيلها الكائن بمدينة المبرز في الأحساء، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي.

وأوضح أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن مساء أمس عن أقدام مكفولته من جنسية أفريقية في العقد الثالث من العمر على الانتحار بمنزله الكائن بمدينة المبرز .

وأكد العقيد الرقيطي، أن المختصين باشروا الانتقال إلى المنزل والشروع بإجراءات الضبط الجنائي للحادثة ونقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي، وتمهيداً لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .