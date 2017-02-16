“صندوق التنمية” يؤكد جاهزية البنوك الأربعة لاستقبال من صدرت الموافقة على تمويلهم ضمن برنامج سكني

أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية كل من ( بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الإنماء و شركة بداية ) لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم.

وأفاد في بيان صحفي أن بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة البنوك الاربعة أو شركة بداية مباشرة لإتمام عملية التمويل دون الحاجة لمراجعة الصندوق أو أي من فروعه, مبينًا أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى ستنظم لتقديم برامج التمويل.

وبين العصيمي أن من صدرت له الموافقة ويملك ارضاً يرغب البناء عليها يمكنه ذلك حالياً عن طريق بنكي الرياض والعربي حيث اكمل البنكين جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل .