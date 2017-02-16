أرامكو السعودية تبدأ تسويق زيوت الأساس تحت علاماتها التجارية

أعلنت أرامكو السعودية اليوم اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة، ولأرامكو السعودية وجود قائم بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس للأعمال الدولية، سعيد الحضرمي: “نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس مستفيدين من خبرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال النفط وسمعة منتجاتها عالية الجودة ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم من حيث تلبية احتياجات العملاء، ومستعينين بعقود من الخبرات الهائلة للشركات المنتسبة لأرامكو السعودية في مجال صناعة زيوت الأساس”.

وتسعى أرامكو السعودية إلى تحقيق المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات.

وكانت الشركة قد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقًا تغطي كافة احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية مواصفات معهد البترول الأمريكي الخاصة بزيوت المحركات.

ونجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.

كما تعمل الشركة على تعزيز التعاون بين الشركات المنتسبة لها فيما يتعلق بطرح منتجات زيوت الأساس وتسويقها تحت علاماتها التجارية بما يتيح تقديم أفصل خدمة للعملاء.

والجدير بالذكر أن أرامكو السعودية أعلنت في بيان لها عن طرح ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي أرامكو ديورا، وأرامكو بريما، وأرامكو ألترا.