أبا الخيل: ‏الوزارة توصلت إلى المعنفة ويجري العمل على توفير الحماية لها

تواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المعنفة “رحيل محمد” (17 سنة)، التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتياً لاستغاثتها، بحسب ما أعلنه

المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل.

وقال رداً على سؤال أحد المغردين على ” تويتر” : ‏الوزارة توصلت إلى الحالة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويجري العمل على توفير الحماية لها.

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وكانت رحيل -بحسب المقطع- دعت قيادة المملكة بالتدخل لإنقاذها من تعنيف وحشي تتعرض له من قبل أبيها وعماتها، الذين يمنعونها من زيارة أمها.

وقالت الشابة المعنَّفة إن أباها “غير سوي”، لافتة إلى أنه حاول الاعتداء عليها جنسياً أكثر من مرة.