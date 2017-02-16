“أمانة الشرقية”:الوايتات تشفط المياه وتنقلها للخليج العربي

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الدمامالشرق أونلاين

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم وعبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدم صحة لما يتم تداوله حاليًا من تصريف “وايتات” مياه الأمطار للمياه في ضاحية الملك فهد والصور المتداولة ترصد لحظة شفط تلك الوايتات للمياه”.

وأوضحت الأمانة أن أمين الشرقية مهندس فهد الجبير وجميع القيادات والإدارات المعنية بالأمانة والبلديات يتابعون أعمال تصريف مياه الأمطار في جميع المحافظات.

ولفتت إلى أن (الوايتات) التي تم نشرها تعمل في أماكن تجمعات المياه بالمنطقة، على شفط مياه الأمطار وتصريفها إلى الخليج العربي .

الدمام  |  الشرق أونلاين

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