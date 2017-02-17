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كوريا الشمالية.. الفقر والحصار.. وتصفية…
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رشّة سحابه عابره تكشف ألمستور ،، يا ساتر .
يالله أن تكثر من الأمطار لينكشف الفساد والمفسدين أكثر وأكثر .
يا مطره حُطّي حُطي على قريعة(تصغير قرعه) المفسدين .
خلّي هلّة ألما(الماء) عقربيه(الصاعقه) يا سحابه .
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رشّة سحابه عابره تكشف ألمستور ،، يا ساتر .
يالله أن تكثر من الأمطار لينكشف الفساد والمفسدين أكثر وأكثر .
يا مطره حُطّي حُطي على قريعة(تصغير قرعه) المفسدين .
خلّي هلّة ألما(الماء) عقربيه(الصاعقه) يا سحابه .