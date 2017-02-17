الصائغ يكرِّم منسوبي «الفكرية» في تباشعة بللسمر

كرَّم مشرف التربية الفكرية في إدارة التربية الخاصة بتعليم منطقة عسير، عبدالله إسماعيل الصائغ، قائد مدرسة هشام بن عبدالملك بتباشعة سهول بللسمر، شمال منطقة عسير، عوضة محمد الشهراني، ومعلمي التربية الفكرية في المدرسة، عمرو العمري، ومهدي العوامي، على جهودهم المتفانية لفئة التربية الخاصة في المدرسة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٧) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)