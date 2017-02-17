قدم رئيس نادي النهضة فيصل الشهيل، شكره للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وذلك بعد أن تنازلت إدارة نادي النصر عن دخل مباراة الفريقين في الجولة الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل، وأضاف الشهيل أن هذا ليس بمستغرب على إدارة ومنسوبي نادي النصر، وذلك للعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط الناديين وهي ليست وليدة اليوم، متمنياً استمرار العلاقة المميزة بين الناديين لما يخدم المصلحة العامة والكرة السعودية خاصة، ومتمنياً التوفيق لفريق النصر في استحقاقاته المقبلة.
يشار إلى أن إدارة نادي النصر قد تنازلت عن دخل مباراة فريقي النصر والنهضة المقررة الخميس المقبل كاملاً، وكانت إدارة نادي النهضة قد حددت أسعار التذاكر للمباراة، التي ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 7:55 مساء كالتالي 500 ريال للمقصورة، و300 ريال للمنصة الجانبية، و150 ريالاً للممتازة، و30 ريالاً للأولى، وسيبدأ بيع التذاكر ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك في منافذ البيع وهي: نادي النهضة، ومتاجر أوف سايد في الدمام والخبر والأحساء، ولن يكون هناك بيع في ملعب المباراة إلا يوم المباراة فقط. من جهة أخرى، واصل الفريق الأول تدريباته استعداداً للقاء الفيحاء في المجمعة يوم غد، ويأمل الفريق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، والتمسك بأمل الصعود إلى دوري جميل حيث أن الفرق بينه وبين المتصدر أحد نقطتين.
إدارة النصر تتنازل عن دخل مباراتها أمام النهضة في كأس الملك
قدم رئيس نادي النهضة فيصل الشهيل، شكره للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وذلك بعد أن تنازلت إدارة نادي النصر عن دخل مباراة الفريقين في الجولة الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل، وأضاف الشهيل أن هذا ليس بمستغرب على إدارة ومنسوبي نادي النصر، وذلك للعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط الناديين وهي ليست وليدة اليوم، متمنياً استمرار العلاقة المميزة بين الناديين لما يخدم المصلحة العامة والكرة السعودية خاصة، ومتمنياً التوفيق لفريق النصر في استحقاقاته المقبلة.
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شكراً للنصر على الدعم المادي و نتمنى الدعم المادي و الجماهيري من اهل الشرقيه ليصعد مارد الدمام الى دوري جميل