أمير الرياض: تجربة متنزه الثمامة ستكون نموذجاً لحماية بيئتنا الطبيعية وتطويرها

دعا أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، زوار متنزه الثمامة إلى الاستمتاع بالحياة الطبيعية والغطاء النباتي الجميل الذي يحفل به المكان، مؤكداً أهمية الحفاظ على البيئة من أي عبث، مشيراً إلى أن تجربة الاهتمام بالبيئة في المتنزه ستكون منارة يقتدي بها الجميع لإنجاز عمل جاد يتأسس على مبادئ حماية بيئتنا الطبيعية وتطويرها.

واطلع الاجتماع على سير العمل في تطوير عناصر «المخطط الشامل لمتنزه الثمامة» الذي يتضمن مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع الرئيسية.

جاء ذلك عقب ترؤسه، أمس، الاجتماع الـ 24 للجنة الإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال إن افتتاح مخيمات الشباب في متنزه الثمامة البري، يأتي انطلاقاً من اهتمام المملكة بشبابها، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بضرورة توفير الإمكانات لفئة الشباب بما يعود عليهم بالفائدة والترفيه.

وأشار إلى أن متنزه الثمامة شهد تطوراً ملحوظاً بعد عام من الزيارة الأخيرة للمتنزه، وأضاف: نلحظ اليوم تقدماً كبيراً، ووجهاً جديداً بدا عليه المتنزه، وذلك بفضل الله، ثم بجهود الزملاء في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والزملاء في لجنة الإشراف على الاستفادة من الثمامة.

بعدها دشن أمير الرياض 130 مخيماً للشباب ضمن منطقة تخييم خاصة تقع إلى جوار مدخل المتنزه، تتضمن مخيمات تم تجهيزها بمختلف الخدمات الأساسية، وقد أقرت لجنة الإشراف ترسية مزايدة تأجير المخيمات الشبابية على شركة قرية الثمامة للتشغيل المحدودة، بعدها وضع حجر الأساس لمركز الخدمات الذي سيقام عند منطقة المدخل الرئيس للمتنزه لخدمة زوار منطقة الثمامة وعابريها، وقد وافقت لجنة الإشراف على ترسية مزايدة تأجير واستثمار المركز على شركة الدريس للخدمات البترولية.

وفي الإطار ذاته، أقرت اللجنة طرح وتصميم وتنفيذ وتشغيل كل من المخيمات اليومية العائلية، والنزل والمنتجعات البيئية، والأنشطة الشبابية التي تجاور مواقع مخيمات الشباب في المتنزه للاستثمار أمام القطاع الخاص وفق حوافز ومزايا تشجيعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٣) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)