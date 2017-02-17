جندت أمانة منطقة عسير 1180 عاملاً ومراقباً لرفع ما خلفته الأمطار التي تشهدها مدينة أبها، وذلك لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب فتح الطرق، ومتابعة مستجدات الأمطار، مدعومين بعديد من الآليات الثقيلة المتنوعة. وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة عسير المهندس سعيد الشهراني أنه تم الاستعانة بـ 9 فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، تضم 42 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه، حيث شملت هذه الأعمال معالجة 26 موقعاً لتجمعات المياه، وسحب 696 طنا من مياه الأمطار المتجمعة، وترحيل 4.032 مترا مكعبا من الأتربة ومخلفات السيول خلال الـ 48 ساعة الماضية.كما جرى تشكيل فرق لإزالة الأتربة ونظافة مصدات السيول والعبارات من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد والشوارع الرئيسة داخل الأحياء مدعّمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية، إضافة إلى معالجة بعض التمديدات الكهربائية المكشوفة.
1180 عاملاً ومراقباً لرفع مخلفات أمطار أبها
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