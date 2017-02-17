أردوغان يغادر جدة بعد أداء العمرة

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدة غداة أدائه ووفد مرافق له مناسك العمرة.

وبعد زيارةٍ إلى المدينة المنورة؛ وصل الرئيس التركي إلى جدة مساء الأربعاء. وكان في استقباله، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة، الدكتور هاني بن محمد أبو رأس، ومدير شرطة مكة المكرمة، اللواء سعيد القرني، ومدير المطار، المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية في مكة المكرمة، أحمد بن ظافر.

وعند المسجد الحرام؛ كان نائب الرئيس العام لشؤون المسجد، الدكتور محمد الخزيم، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد، اللواء محمد الأحمدي، وعددٌ من المسؤولين في مكة المكرمة؛ في استقبال أردوغان. وأمس؛ غادر أردوغان جدة. وكان في وداعه، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، وأمين جدة، ومدير شرطة جدة، العميد عبدالوهاب عسيري، ومدير مكتب المراسم الملكية في مكة المكرمة، وعددٌ من المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)