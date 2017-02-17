تنفيذ القتل تعزيراً في مهرب مخدرات وقصاصاً في مواطن قتل آخر

أفادت وزارة الداخلية بتنفيذ حد القتل تعزيراً في باكستاني أدين بتهريب الهيروين المخدر وحكم القتل قصاصاً في مواطنٍ أدين بقتل آخر.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ أمس، أن سلطات الأمن ألقت في وقتٍ سابقٍ القبض على محمد أكبر محمد شفيق (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نُسِبَ إليه.

وبإحالته إلى المحكمة؛ صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِبَ إليه والحكم بقتله تعزيراً.

وأُيِّدَ الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.

وجرى تنفيذ الحكم الخميس في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسبّبه من أضرارٍ جسيمةٍ على الفرد والمجتمع، مع إيقاع أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات مستمِدّةً منهجها من شرع الله القويم. وحذرت الوزارة كل من يُقدِم على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ولفتت الداخلية، في بيانٍ آخر، إلى إلقاء سلطات الأمن في وقتٍ سابقٍ القبض على سعود بن إبراهيم بن ماطر الشمري (سعودي الجنسية) بعد قتله عامر بن سليم بن سويلم العطوي (سعودي الجنسية) بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وأسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة العامة؛ صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِبَ إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، مع تأجيل التنفيذ حتى بلوغ القصّر من ورثة القتيل رُشدَهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني.

ولاحقاً؛ أُلحِق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأُيِّدَ ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني.

وجرى تنفيذ الحكم الخميس في مدينة تبوك بمنطقة تبوك.

وأكدت الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرةً في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)