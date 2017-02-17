أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة 90 عملية قلب مفتوح بالرضى الأدنى، حيث تعد العمليات بالرضى الأدنى، واحدة من العمليات عالية التقنية التي يتم فيها إجراء العملية دون اللجوء إلى فتحات جراحية كبيرة خلافاً لعمليات القلب التقليدية. وبينت الإدارة الطبية بوزارة الصحة أن مثل هذه العمليات لا تتوفر إلا في المراكز الطبية المتخصصة، كمركز القلب بالمدينة الطبية الذي تتوفر فيه الأجهزة والأدوات الجراحية الحديثة لإجراء هذا النوع من العمليات، لتقديم أحدث الخدمات للمرضى ومواكبة للمراكز العالمية. وبينت أن هذا النوع من التدخل الجراحي ذي الرضى الأدنى لعمليات القلب هو الخيار الأفضل لمعظم إجراءات إصلاح واستبدال صمامات القلب وبعض أمراض القلب الوراثية التي تعالج جراحياً، وكذلك للحد قليلاً في عمليات تجسير الشرايين التاجية.
90 عملية قلب مفتوح بالرضى الأدنى بمكة
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