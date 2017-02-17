جامعة الملك فيصل تسلِّم الدراسة النهائية حول تخزين الطاقة المتجددة في المملكة

سلم وفد من جامعة الملك فيصل في الأحساء، وزارة الطاقة، التقرير النهائي لدراسة تخزين الطاقة المتجددة في المملكة، كما تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص، وذلك بتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن جمال الساعاتي، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الجامعة في الشراكة المجتمعية، وتفعيلاً لدور معهد البحوث والاستشارات بالعمل كبيت خبرة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ورأس الوفد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج، وضم عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور أحمد النجار، وعميد كلية الهندسة الدكتور توفيق المغنم، وأعضاء الفريق البحثي الدكتور جعفر الأمين، والدكتور محمد الشويهدي، وإبراهيم الداعج، حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، ومدير إدارة السياسات والدراسات في الوزارة المهندس محمد الجهني، ومدير إدارة الدراسات والبحوث المهندس رياض شويكان.

وأوضح النجار أن أهمية المشروع تتلخص في تقديم دراسة فنية واقتصادية وافية لتحديد أفضل الطرق لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، وتوضيح مدى ملاءمتها للبيئة واختيار أفضلها للتطبيق في المملكة بهدف الاستفادة من الإمكانات الضخمة للمملكة من مصادر الطاقة المتجددة.

وبيَّن أن هذه الدراسة تتمحور حول: اختيار تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المناسبة للاستخدام في المملكة، مع بيان مميزاتها وعيوبها، وتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لنظم تخزين الطاقة الكهربائية المناسبة للاستخدام في المملكة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في أنظمة تخزين الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاثة محاور أساسية: بناء قاعدة معلوماتية لطرق تخزين الطاقة الكهربائية المستخدمة عالمياً، وتقييم دور نظم تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في النظام الكهربي بالمملكة، وتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية، والأثر البيئي لنظم تخزين الطاقة الكهربائية المناسبة للتطبيق في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٣) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)