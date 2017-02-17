عقدت جمعية البر في الشرقية، أمس، اجتماعاً لتفعيل الخطة الاستراتيجية للجمعية، التي تستهدف الوصول إلى 38 ألف مستفيد، وتنفيذ 96 برنامجاً بتكلفة 282 مليوناً. وبحث الأمين العام للجمعية يوسف المقرن، وعدد من منسوبي الجمعية، في اجتماعهم أمس، أبرز قضايا الخطة الاستراتيجية، والتي تهتم بإعانة الأسر المستفيدة من الجمعية ودعمها لدفعها لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال الانتقال بها من الرعوية للتنموية، بينما أوضح مساعد الأمين العام يوسف المقرن، أن هناك أعداداً كبيرة تستفيد من الجمعية حالياً، مبيناً أن في ظل وجود هذه الأعداد تسير الخطة الاستراتيجية حالياً لتسهيل إعانتهم بشكل منظم.
38000 مستفيد في الخطة الاستراتيجية لـ «بر الشرقية»
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