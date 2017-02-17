بحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المستجدات على الساحات الإقليمية والإسلامية والدولية.
ولفت ويدودو، لدى استقباله آل الشيخ في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، إلى أهمية زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي في توطيد العلاقات بين البلدين.
واعتبر أن شعبي البلدين ينتظران كثيراً من مجلس الشورى السعودي والبرلمان الإندونيسي لتوثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وتطلَّع ويدودو إلى تمخض التعاون بين المجلسين، من خلال لجنتي الصداقة فيهما، عن تقوية العلاقات السعودية الإندونيسية في التجارة والاستثمار.
ويزور الشيخ عبدالله آل الشيخ إندونيسيا حالياً على رأس وفدٍ من «الشورى».
وأكد آل الشيخ، لدى لقائه ويدودو، أن زيارته تأتي في إطار اهتمام المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوطيد العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة، وتعزيز العلاقات بين «الشورى» والبرلمان الإندونيسي.
وتسلَّم آل الشيخ من ويدودو هديةً تذكارية في نهاية الاستقبال.
آل الشيخ يبحث مع الرئيس الإندونيسي المواضيع ذات الاهتمام المشترك
بحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المستجدات على الساحات الإقليمية والإسلامية والدولية.
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