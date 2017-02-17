الأمطار تغلق 3 أنفاق و12 حديقة في الدمام.. وتعزل قرى في عسير

الدمام، أبها – إبراهيم جبر، راشد آل عكشان بلغت كميات مياه الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام أمس أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب، “70 ملم” منذ بدء هطول الأمطار الساعة 5:00 عصراً وحتى الساعة 8:00 من مساء أمس.

وتسببت الأمطار في إغلاق ثلاثة أنفاق، إضافة إلى قطع الكهرباء عن 12 حديقة بشكل احترازي خوفاً من التماسات الكهربائية. وسيتم فتح تلك الأنفاق والحدائق حالما تستقر الأوضاع المناخية.

وفي أبها، أكد أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الوضع في المنطقة، وتحديداً في مدينة أبها، مطمئن، مبيناً أن ما شاهده من أضرار جراء السيول التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، يعدُّ ضئيلاً مقارنة بكميات الأمطار المرصودة التي بلغت نسبتها أكثر من 130 ملم.

وقامت “الشرق” منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس بجولة على عدة قرى على جانبي وادي بيشة، شمال منطقة عسير، لتوثيق الأضرار التي لحقت بالأهالي هناك، ومنها عزل قرى المعملة في بللسمر، والبطنة في شهران، ووادي عياء السياحي والأثري المشهور، وقرى منصبة في بني شهر، وتهدم الطرق التي يسلكها الأهالي عبر وادي بيشة.

استقرار في حركة السير والوضع العام.. وقطع الكهرباء عن 12 حديقة

الأمطار تغلق ثلاثة أنفاق في الدمام.. وسحب 800 ألف م3 من المياه إلى الخليج

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية احترازيا ثلاثة أنفاق في مدينة الدمام، بالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني، حفاظاً على سلامة قائدي السيارات وسالكي الطرق، وذلك نظراً لغزارة هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية، وسيتم فتح الأنفاق حال استقرار حالة الطقس.

وكانت الشرقية خاصة حاضرة الدمام، شهدت هطول أمطار غزيرة منذ ساعات الصباح دون توقف، مما أدى إلى تجمعات للمياه في عدد من المواقع، وسط متابعة من الجهات المختصة لتصريفها حتى لا تتسبب في اختناقات مرورية، فيما حضرت فرق الدوريات الأمنية والمرورية ومتابعة من مديرية الدفاع المدني للتدخل السريع.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة وبالتعاون مع إدارة المرور والدفاع المدني أغلقت ثلاثة أنفاق في حاضرة الدمام، وهي نفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الخليفة عثمان بن عفان، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف بن عبدالعزيز، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظاً على سلامة الجميع، كما دعاهم إلى الإبلاغ عن أي طارئ عبر المنصة التفاعلية عبر خدمة 940.

إلى ذلك، بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار، ومحطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام 800 ألف متر مكعب، وتعادل 23 ملم في ثلاث ساعات من الساعة السابعة صباحاً إلى 10 صباحاً من يوم أمس.

وأوضح الصفيان أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار بتشغيل محطات تصريف الأمطار التي تبلغ 43 محطة، بطاقتها المتناسبة مع كميات المياه الواردة إليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع فريق العمل الذي يتكون من 200 فرد في مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال، بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتطبيق خطة العمل والمتابعة والتقييم، وتم التعامل مع جميع مواقع العمل بما هو مطلوب لضمان تصريف المياه أولاً بأول.

وأشار إلى أنه بلغ عدد العمال 637 عاملاً لتنظيف جميع المناهل، وعدد المضخات 78 مضخة مختلفة الأحجام، وعدد الوايتات الخاصة بسحب مياه الأمطار 52 صهريجا، والفرق الميدانية التي تم نشرها في الأماكن غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار وتجمع مياه الأمطار قد نجحت في شفط هذه المياه في وقت قياسي، ماعدا بعض الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، التي شهدت غزارة في الأمطار، ويتم التعامل معها أولاً بأول.

وأفاد الصفيان أن جميع الأنفاق والطرق الرئيسة في حاضرة الدمام تشهد انسيابية في حركة السير، والوضع العام جيد عدا بعض المواقع في بعض الأحياء الجديدة وجاري التعامل معها، مبينا أن أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير والقيادات والإدارات المعنية بالأمانة والبلديات يتابعون أعمال تصريف مياه الأمطار في المحافظات والقرى والهجر في المنطقة على مدار الساعة، وبالتنسيق مع الأرصاد والجهات الخدمية والمرور والدفاع المدني أثناء هطول الأمطار.

وبين أن الأمانة تعاملت مع أغلب البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الأمطار عبر الخدمة التفاعلية مركز «بلاغاتي» الخاص بالأمانة، مما أسهم في إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار، وفق الاختبارات التي أجريت لمضخات وشبكات تصريف الأنفاق والطرق.

من جهة أخرى، قامت البلديات المرتبطة بجهود كبيرة أثناء هطول الأمطار، وذلك بالوجود الميداني لرؤساء البلديات في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار في تلك المحافظات، حيث قامت كل من بلديات حفر الباطن والنعيرية والخفجي وعريعرة وبقيق ومحافظة القطيف وكافة البلديات التي تشهد هطول الأمطار بالاستعداد المبكر قبل هطولها، حيث تم تشغيل المعدات والمضخات والآليات، كما تم نشر فرق الصيانة والنظافة للتعامل مع مياه الأمطار في أماكن تجمعها، ونجحت بفضل الله في تصريف المياه حسب ما هو مخطط له.

من جهتها أغلقت أمانة الشرقية الكهرباء احترازياً على بعض الحدائق في حاضرة الدمام ، وذلك لسلامة مرتادي هذه الحدائق ، نظراً لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوضح الصفيان، أن الحدائق التي تم قطع الكهرباء عنها احترازياً هي حديقة حي النخيل ، والبادية ، والجامعيين ، والنزهة ، والروضة ، وعبدالله فؤاد ، والجلوية ، والأثير ، والخالدية ، والمريكبات ، والروضة ، والنخيل.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)