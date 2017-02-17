تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية في تعطيل الدراسة أمس في الدمام، وبعض المناطق التابعة لإدارة تعليم الشرقية، رغم توافد الطلاب إلى مدارسهم في مواعيدهم المعتادة، إلا أن قادة المدارس فضلوا إعادتهم إلى منازلهم بعد أن بدأت الأمطار في التساقط.
وبحسب عدد من أولياء الأمور فقد بعثت عديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الدمام برسائل لهم للحضور لاصطحاب أبنائهم إلى منازلهم بعد زيادة معادل الأمطار الصباحية. كما حدث الأمر نفسه في الجبيل.
من جانبه أكد المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص، أن قرار تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال المناخية، يأتي عبر أدوار تكاملية وتعاونية بين قطاع التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني في المنطقة، فعندما ترد المعلومة واضحة، وتنذر بالتحذير بأن ثمة نشاطا وحالة جوية غير مستقرة يكون التشاور والدور التكاملي ظاهرا بين هذه القطاعات، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وتفاديا وتوخيا لأي طارئ وفقا لما ورد في دليل تعليق الدراسة المبلغ لإدارات التعليم من قبل الوزارة.
وقال إن صلاحية التعليق، أثناء اليوم الدراسي، عند تتابع واستمرار هطول الأمطار، أعطيت لقادة المدارس، وذلك تحقيقا للمصلحة التربوية والتعليمية بما يحقق السلامة للطلاب والطالبات، وتوخي الحذر أثناء استمرار الحالة المطرية وحفاظا على اليوم الدراسي واستثماره.
وألمح الباحص إلى أن «تعليم الشرقية» جاهز للتعامل مع حالات الطوارئ داخل المرافق التعليمية؛ حيث هناك إدارة معنية برسم الخطط للتعامل مع هذه الحالات وهي إدارة الأمن والسلامة المدرسية؛ حيث تقوم بتطبيق وتنفيذ وسائل الحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم.
المدارس تعيد طلابها إلى منازلهم.. و«تعليم الشرقية»: تعليق الدراسة لسلامتهم
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية في تعطيل الدراسة أمس في الدمام، وبعض المناطق التابعة لإدارة تعليم الشرقية، رغم توافد الطلاب إلى مدارسهم في مواعيدهم المعتادة، إلا أن قادة المدارس فضلوا إعادتهم إلى منازلهم بعد أن بدأت الأمطار في التساقط.
-
إدارة التعليم تعلِّق الدراسة في الدمام.. وأولياء الأمور في الأحساء…
-
-
-
«أمانة الأحساء»: خطوات نهائية لتدشين مشروع تقاطع طريقَي الملك…
-
«أمانة الشرقية» تسحب 1.6 مليار جالون من مياه الأمطار إلى الخليج…
-
1180 عاملاً ومراقباً يصلحون أضرار أمطار أبها.. وتعليق الدراسة متواصل
-
-
-
-
-
إسقاط الخلايا استغرق 5 أيام .. وعلاقاتٌ لعناصرها بمنسق في سوريا
-
-
-
الأمطار تغلق 3 أنفاق و12 حديقة في الدمام.. وتعزل قرى في عسير
-
-
حرفيات واحة السياحة والتراث في «الجنادرية».. فرص وظيفية ودعم للصناعة المحلية
-
آل الشيخ يبحث مع الرئيس الإندونيسي المواضيع ذات الاهتمام المشترك
-
-
أمير الرياض: تجربة متنزه الثمامة ستكون نموذجاً لحماية بيئتنا الطبيعية وتطويرها
-
-
المدارس تعيد طلابها إلى منازلهم.. و«تعليم الشرقية»: تعليق الدراسة لسلامتهم
-
-
مراكز الدفاع المدني تستقبل 1275 بلاغاً .. والفرق الميدانية تنقذ 562 شخصاً
-
-
Profile