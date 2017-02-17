أكد عدد من سكان الدمام أن المنطقة لم تشهد غزارة في الأمطار، كما يحدث هذه الأيام وذلك على مدى أكثر من 50 عاما.
وانتشرت عديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر احتجاز السيارات داخل نفق طريق الملك فهد مع تقاطع شارع 42 وشارع بن خلدون، حيث اضطر أصحابها للوقوف على أسطحها، فيما أظهرت مقاطع أخرى تضرر عديد من المحال والمعارض التجارية بسبب اندفاع كميات كبيرة من المياه إليها، منها وكالة هارلي الواقعة على طريق الظهران مقابل فينسيا مول.
وقال أسامة السعدون أحد سكان الجلوية بالدمام ضاحكا: «الجلويه غرقت»، وأضاف يوسف الدوسري أنه لم يشهد مثل هذه الأمطار منذ سنوات طويلة جدا، لافتا إلى أن الأوضاع قديماً كانت أفضل نوعاً ما نظراً إلى أن كثيراً من الشوارع كانت رملية وتبتلع مياه الأمطار بسرعة، عكس اليوم حيث تظل راكدة على الأسفلت، أما أبو نايف من سكان «إسكان الدمام» فقال: «غرقنا شوية».
سكان الدمام: «غرقنا شوية»
أكد عدد من سكان الدمام أن المنطقة لم تشهد غزارة في الأمطار، كما يحدث هذه الأيام وذلك على مدى أكثر من 50 عاما.
-
إدارة التعليم تعلِّق الدراسة في الدمام.. وأولياء الأمور في الأحساء…
-
-
-
«أمانة الأحساء»: خطوات نهائية لتدشين مشروع تقاطع طريقَي الملك…
-
«أمانة الشرقية» تسحب 1.6 مليار جالون من مياه الأمطار إلى الخليج…
-
1180 عاملاً ومراقباً يصلحون أضرار أمطار أبها.. وتعليق الدراسة متواصل
-
-
-
-
-
إسقاط الخلايا استغرق 5 أيام .. وعلاقاتٌ لعناصرها بمنسق في سوريا
-
-
-
الأمطار تغلق 3 أنفاق و12 حديقة في الدمام.. وتعزل قرى في عسير
-
-
حرفيات واحة السياحة والتراث في «الجنادرية».. فرص وظيفية ودعم للصناعة المحلية
-
آل الشيخ يبحث مع الرئيس الإندونيسي المواضيع ذات الاهتمام المشترك
-
-
أمير الرياض: تجربة متنزه الثمامة ستكون نموذجاً لحماية بيئتنا الطبيعية وتطويرها
-
-
المدارس تعيد طلابها إلى منازلهم.. و«تعليم الشرقية»: تعليق الدراسة لسلامتهم
-
-
مراكز الدفاع المدني تستقبل 1275 بلاغاً .. والفرق الميدانية تنقذ 562 شخصاً
-
-
Profile