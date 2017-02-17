سكان الدمام: «غرقنا شوية»

أكد عدد من سكان الدمام أن المنطقة لم تشهد غزارة في الأمطار، كما يحدث هذه الأيام وذلك على مدى أكثر من 50 عاما.

وانتشرت عديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر احتجاز السيارات داخل نفق طريق الملك فهد مع تقاطع شارع 42 وشارع بن خلدون، حيث اضطر أصحابها للوقوف على أسطحها، فيما أظهرت مقاطع أخرى تضرر عديد من المحال والمعارض التجارية بسبب اندفاع كميات كبيرة من المياه إليها، منها وكالة هارلي الواقعة على طريق الظهران مقابل فينسيا مول.

وقال أسامة السعدون أحد سكان الجلوية بالدمام ضاحكا: «الجلويه غرقت»، وأضاف يوسف الدوسري أنه لم يشهد مثل هذه الأمطار منذ سنوات طويلة جدا، لافتا إلى أن الأوضاع قديماً كانت أفضل نوعاً ما نظراً إلى أن كثيراً من الشوارع كانت رملية وتبتلع مياه الأمطار بسرعة، عكس اليوم حيث تظل راكدة على الأسفلت، أما أبو نايف من سكان «إسكان الدمام» فقال: «غرقنا شوية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)