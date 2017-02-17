“أرامكو” تبدأ تسويق زيوت الأساس تحت علاماتها التجارية

أعلنت “أرامكو السعودية” أمس، اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة إلى تحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق فيها، حيث ستطرح ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي “أرامكو ديورا”، و”أرامكو بريما”، و”أرامكو ألترا”.

وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية، سعيد الحضرمي: “نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس مستفيدين من خبراتنا الكبيرة في مجال النفط وسمعة منتجاتها عالية الجودة ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم من حيث تلبية احتياجات العملاء، ومستعينين بعقود من الخبرات الهائلة للشركات المنتسبة لأرامكو السعودية في مجال صناعة زيوت الأساس”.

ولـ “أرامكو السعودية” وجود قائم بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه، وتسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات.

وكانت الشركة قد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقاً تغطي كافة احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية مواصفات معهد البترول الأمريكي الخاصة بزيوت المحركات.

ونجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقاً لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (١) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)