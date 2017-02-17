أمطار رعدية على المنطقة الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية صباح اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخَّاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوُّن تشكيلات من السُّحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة.

كما توقَّعت استمرار تدنِّي في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض بسبب الضباب الكثيف يؤدي الى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية خاصةً على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.