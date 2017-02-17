انخفاض الأسهم اليابانية

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة وسط قلق السوق من ارتفاع الين ونزول أسهم القطاع المالي مع تراجع عائدات السندات الأمريكية بعد تعليقات مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي اعتبرت أنها تميل للتيسير النقدي نسبيا.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي 0.6 % ليغلق عند 19234.62 نقطة. وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 0.7 %.

وهبط سهم توشيبا 9.2 % بعدما قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إنها قد تخفض تصنيف الشركة إذا تضمن الدعم المالي من البنوك أي نوع من إعادة هيكلة الديون.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1544.54 نقطة بينما هبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.5 % لينهي اليوم عند 13855.47 نقطة.