القيادة تهنئ رئيس جامبيا

في ذكرى اليوم الوطني لبلاده..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أداما، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الجامبي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أداما ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

في السياق نفسه؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الجامبي.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أداما، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.